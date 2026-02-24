Justicia de Turquía ordenó el arresto de 72 personas por millonarias apuestas ilegales

Sesenta y seis millones de euros en movimientos bancarios sospechosos gatillaron este martes una masiva orden de arresto contra 72 personas en Turquía. La Fiscalía encabezó la operación tras detectar una red clandestina de apuestas deportivas que operó desde tres oficinas en la ciudad mediterránea de Antalya, extendiendo las indagatorias a ocho provincias del país.

La Policía turca ejecutó durante la jornada diversos registros en direcciones vinculadas a los sospechosos, logrando concretar varias detenciones inmediatas. Según informó la agencia de noticias oficialista Anadolu, la investigación permitió descubrir que los fondos ilegales circularon por las cuentas personales de los imputados, quienes enfrentaron cargos por fraude y asociación ilícita.

Esta acción formó parte de una estrategia mayor de las autoridades de Ankara para erradicar la corrupción en el balompié nacional. A finales de 2025, un total de 149 árbitros resultaron suspendidos de sus funciones. Además, la Federación Turca de Fútbol remitió a 1.024 jugadores ante el Consejo de Disciplina; de ese grupo, 102 futbolistas recibieron castigos que oscilaron entre los 45 días y los 12 meses de inhabilitación.

El foco de la justicia giró recientemente hacia las redes de blanqueo de capitales. En esta línea, la Fiscalía de Estambul ordenó la semana pasada la intervención judicial de Diyarbekirspor, club de cuarta categoría que habría funcionado como fachada para canalizar ganancias ilícitas coordinadas por su anterior directiva.

Las investigaciones de las últimas semanas apuntaron directamente a desarticular los círculos de apuestas ilegales que operan en las categorías inferiores del fútbol en Turquía. El gobierno turco ratificó su compromiso de mantener la "tolerancia cero" ante cualquier acto que vulnere la integridad de las competencias deportivas en territorio euroasiático.