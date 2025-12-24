Presidente de Fenerbahce fue detenido por supuesto uso de drogas

El presidente del club de fútbol y baloncesto de Fenerbahce de Estambul, Sadettin Saran, fue detenido este miércoles bajo la acusación de consumo de drogas.

Según informaron medios locales, la justicia turca empezó a investigar a Saran desde la semana pasada en el marco de una amplia operación por supuesto uso de drogas en la que han sido detenidos o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas y empresarios.

A numerosas personas investigadas se les tomaron muestras de pelo para un análisis de drogas, y el test realizado a las muestras de Saran salió positivo, informó este miércoles la agencia turca Anadolu.

Los medios oficialistas no aclaran de qué tipo de droga se trata, pero el diario opositor Sözcü asegura que el test dio positivo en cocaína.

Saran rechazó tajantemente consumir cocaína y anunció que repetirá las pruebas en un laboratorio privado.

"Nunca en mi vida consumí la sustancia que dicen que marcó positivo en el laboratorio forense. No solo no la use, es que ni la he visto de cerca", escribió Saran en un comunicado en redes sociales.

"Estas aseveraciones son una campaña de calumnias contra mi persona, que tiene el objetivo de destrozar también las instituciones que represento", aseguró el empresario.

Saran, un exitoso empresario de 61 años, con nacionalidad turca y estadounidense, es propietario del Saran Holding, que abarca medios de comunicación del ámbito deportivo, la industria del cine y el turismo.

Alcanzó la presidencia del Fenerbahçe, el segundo club más exitoso del fútbol en Turquía, en septiembre pasado, en una reñida votación contra su predecesor, el también empresario Ali Koc.