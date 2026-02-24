[VIDEO] Arquero derribó a una gaviota de un pelotazo y un compañero la reanimó
El hecho ocurrió en la Liga Amateur de Estambul.
Un llamativo momento se vivió en la Liga Amateur de Estambul cuando el arquero de İstanbul Yurdum Spor, Muhammet Uyanik, despejó un balón de su área e impactó a una gaviota que se encontraba sobrevolando la cancha.
Tras el impacto, el capitán de su equipo, Gani Çatan, se acercó de inmediato para ayudarla y le realizó reanimación cardiopulmonar (RCP) por al menos dos minutos para lograr salvarla. El cuerpo médico del plantel también ingresó a la cancha para socorrerla.
Finalmente, la gaviota fue trasladada para recibir tratamiento, ya que luego del golpe sufrió daños en sus alas y actualmente no puede volar.
