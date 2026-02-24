[VIDEO] Arquero derribó a una gaviota de un pelotazo y un compañero la reanimó

Un llamativo momento se vivió en la Liga Amateur de Estambul cuando el arquero de İstanbul Yurdum Spor, Muhammet Uyanik, despejó un balón de su área e impactó a una gaviota que se encontraba sobrevolando la cancha.

Tras el impacto, el capitán de su equipo, Gani Çatan, se acercó de inmediato para ayudarla y le realizó reanimación cardiopulmonar (RCP) por al menos dos minutos para lograr salvarla. El cuerpo médico del plantel también ingresó a la cancha para socorrerla.

Finalmente, la gaviota fue trasladada para recibir tratamiento, ya que luego del golpe sufrió daños en sus alas y actualmente no puede volar.

Revisa el momento a continuación: