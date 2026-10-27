[VIDEO] Clásico entre Galatasaray y Fenerbahce terminó en violenta batalla campal

Una nueva y bochornosa jornada de violencia sacudió al fútbol turco, luego de que el clásico entre Galatasaray y Fenerbahce terminara en una multitudinaria batalla campal sobre el terreno de juego, empañando el triunfo por 2-1 conseguido por el conjunto local.

Apenas el árbitro decretó el pitazo final, la histórica rivalidad entre los dos gigantes de Estambul se desbordó por completo. El detonante fue un tenso cruce verbal entre Kerem Aktürkoglu, de Fenerbahce, y el atacante del Galatasaray Roland Sallai, discusión que rápidamente derivó en empujones e insultos.

En cuestión de segundos, planteles completos y cuerpos técnicos se sumaron al descontrol generalizado. La gresca escaló a niveles críticos con intercambios de golpes de puño, patadas y forcejeos, registrándose escenas de máxima tensión cuando Abdülkerim Bardakci y Archie Brown llegaron a tomarse mutuamente del cuello.

Ante la nula capacidad de los jueces para contener a los futbolistas, un nutrido contingente de guardias de seguridad privada y efectivos de la policía debieron ingresar a la cancha para separar a los involucrados y formar un cordón defensivo.

Pese a la presencia de las fuerzas de orden, la hostilidad no decayó de inmediato. Los conatos de pelea y provocaciones continuaron durante varios minutos y se extendieron hasta la entrada del túnel de vestuarios, donde los planteles debieron ser fuertemente escoltados para evitar que los enfrentamientos pasaran a mayores.

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