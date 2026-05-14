[VIDEO] Torreira fue agredido en Estambul por hombre obsesionado con su exnovia

El mediocampista uruguayo Lucas Torreira, jugador de Galatasaray, fue agredido esta semana en un centro comercial de Estambul por un hombre que, según informó el diario turco Milliyet, estaba obsesionado con la actriz Devrim Özkan, exnovia del futbolista.

El agresor, identificado como un ciudadano turco de 32 años, se abalanzó sobre Torreira y le dio un puñetazo en el rostro, tras lo cual intentó escapar en un taxi, aunque fue detenido rápidamente.

El hombre fue acusado de lesiones y quedó en prisión preventiva luego de confesar que sentía "odio" contra el jugador.

De acuerdo con medios turcos, el detenido ya tenía una orden de alejamiento vinculada a una actual integrante del equipo de comunicación de Galatasaray y también había difundido mensajes amenazantes contra Torreira y su entorno.

El volante, de 30 años y con pasos por Arsenal y Atlético Madrid, juega desde 2022 en el club turco, que el sábado pasado se proclamó campeón de la Superliga.