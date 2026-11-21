Copiapó y Antofagasta igualaron y dejaron abierta su llave en la Liguilla del Ascenso
La serie se definirá en el duelo de revancha programado para el 27 de noviembre.
La serie se definirá en el duelo de revancha programado para el 27 de noviembre.
En un parejo duelo en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla", Deportes Copiapó igualó 1-1 frente a Deportes Antofagasta por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso y dejaron abierta la llave hasta el próximo viernes 27 de noviembre.
Sin un dominador claro en los primeros compases, el elenco atacameño inauguró el marcador gracias a un infortunio en la zaga rival cuando Simón Ramírez desvió el balón hacia su propia portería (16').
Pese a esto, la escuadra adiestrada por Luis Marcoleta no se achicó en el complemento y encontró premio inmediato tras el ingreso de José Bandez, quien decretó la paridad definitiva con un potente remate de media distancia (76').
Con el silbatazo final, el paso a las semifinales quedó por resolverse el próximo viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Calvo y Bascuñán".