En un parejo duelo en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla", Deportes Copiapó igualó 1-1 frente a Deportes Antofagasta por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso y dejaron abierta la llave hasta el próximo viernes 27 de noviembre.

Sin un dominador claro en los primeros compases, el elenco atacameño inauguró el marcador gracias a un infortunio en la zaga rival cuando Simón Ramírez desvió el balón hacia su propia portería (16').

Pese a esto, la escuadra adiestrada por Luis Marcoleta no se achicó en el complemento y encontró premio inmediato tras el ingreso de José Bandez, quien decretó la paridad definitiva con un potente remate de media distancia (76').

Con el silbatazo final, el paso a las semifinales quedó por resolverse el próximo viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Calvo y Bascuñán".