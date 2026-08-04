DT de Inter Miami valoró vacaciones de Messi: Se necesitan para relajarse un poquito

El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, aseguró este martes que las breves vacaciones que Lionel Messi disfrutó después del Mundial fueron buenas para que el jugador se liberara mentalmente, pero no desveló si el astro argentino regresará mañana a la titularidad en el estreno en la Leagues Cup.

"Las vacaciones se necesitan para relajarse un poquito, pero vas a extrañar en el fútbol muy rápido. Son jugadores de fútbol, es un sentimiento", dijo en la rueda de prensa previa al partido contra Atlético de San Luis.

Messi disputó el pasado sábado su primer partido desde la derrota en la final del Mundial. Saltó a la cancha en la segunda parte del partido de la MLS, que finalizó en empate 2-2 contra Columbus Crew.

Después de caer ante España en la final del Mundial, el "10" viajó a su Rosario natal para disfrutar de nueve días de vacaciones, y se reincorporó a los entrenamientos del Inter Miami el 29 de julio.

Su vuelta a la titularidad puede ocurror en la primera jornada de la Leagues Cup, una competición que enfrenta a los equipos de la Major League Soccer (MLS) con los de la Liga MX. El combinado de Miami levantó el trofeo en 2023.

Hoyos no podrá contar con Luis Suárez en todo el torneo, debido a la sanción de seis partidos que el torneo le impuso por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras caer en la final el año pasado.

Al respecto, el técnico destacó que el uruguayo "es irremplazable y uno de los jugadores que marcan camino en la historia del fútbol".

Su reemplazo natural sería Germán Berterame, quien mañana no estará disponible por el fuerte impacto que forzó su salida en ambulancia durante un partido de Inter Miami por la MLS el 25 de julio.

El Inter Miami recibirá este miércoles a las 19:30 horas (23:30 GMT) a Atlético de San Luis en el Nu Stadium.