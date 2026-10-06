"Extraterrestre": El emotivo mensaje de Vidal a Messi en su despedida de Argentina

El volante chileno Arturo Vidal se sumó a las múltiples muestras de cariño hacia Lionel Messi, quien este martes se retira de la selección argentina y le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

El chileno, quien compartió camarín con el rosarino durante su paso por FC Barcelona entre 2018 y 2020, utilizó su cuenta de Instagram para despedir al capitán de la "Albiceleste".

"Hoy juegas tu último partido por tu país amigo, te deseo lo mejor siempre. El mejor de la historia extraterrestre", escribió el actual mediocampista de Colo Colo, acompañando la publicación con un set de fotografías donde salen ambos enfrentándose con sus respectivas selecciones.

Mira acá el mensaje