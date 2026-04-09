¡Gajes del oficio! El potente pelotazo de Messi que destrozó la cámara de un fotógrafo en Miami

Lionel Messi volvió a ser el centro de atención en Estados Unidos, pero esta vez no por sus genialidades dentro de la cancha, sino por un curioso incidente ocurrido durante el calentamiento previo al duelo entre Inter Miami y Austin FC, donde un potente remate suyo terminó destrozando la cámara de un fotógrafo.

El hecho se produjo mientras el capitán argentino realizaba su tradicional rutina de tiros al arco antes del inicio del encuentro disputado en el Chase Stadium. Uno de sus disparos salió desviado y se dirigió directamente hacia la zona donde se ubicaban los reporteros gráficos, impactando de lleno en el equipo de trabajo de Alex Rubio.

El impacto fue tan preciso y violento que el lente profesional de la cámara de Rubio quedó completamente destrozado e inutilizable, situación que fue captada en video y rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

Lejos de molestarse por la millonaria pérdida de su herramienta de trabajo, el fotógrafo de la agencia Cincosoles Media se tomó la situación con bastante humor. A través de su cuenta de Instagram, relató la anécdota reconociendo su parte de responsabilidad. "Ser fotógrafo deportivo tiene sus riesgos. Una de las reglas no escritas es tener siempre la cabeza en movimiento. Yo no lo hice y pagué el precio", señaló Rubio.

Incluso, en los registros compartidos en internet, se puede escuchar a uno de sus colegas bromeando para consolarlo ante la pérdida de su valioso equipo fotográfico: "Al menos te la rompió Messi", una frase que rápidamente se convirtió en el lema de este insólito momento que quedará para el recuerdo del profesional.