Hoyos puso mesura tras sacar a Lionel Messi: Estaba fatigado

El técnico de Inter Miami, el argentino Angel Guillermo Hoyos, aseguró este domingo que el cambio de Lionel Messi en la segunda parte del partido de MLS contra Philadelphia Union se debió a la "fatiga".

Messi pidió el cambio en el minuto 72 tras tocarse la parte posterior del muslo izquierdo y se retiró directamente al túnel de vestuarios cuando el marcador indicaba 4-4.

Preguntado en rueda de prensa por una posible lesión, Hoyos aseguró que "no tenemos información de eso que yo sepa. Realmente estaba fatigado, tenía fatiga".

"Fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda lo que uno hace es tratar de no arriesgarse", insistió el técnico al ser repreguntado.

El partido de este domingo era el último de Messi con Inter Miami antes de incorporarse a la concentración de la sección argentina a la espera de su estreno en la Copa del Mundo de 2026 el próximo 16 de junio contra Argelia.