Investigación reveló que Lionel Messi tiene ascendencia brasileña

Tras brillar en el Mundial 2026 con Argentina y llegar a Rosario para unas vacaciones, Lionel Messi volvió sorpresivamente a la luz de los reflectores, esta vez por un investigador italiano que reveló las raíces brasileñas de su familia materna.

El reconocido medio brasileño Globo Esporte compartió el hallazgo realizado por Fiorenzo Santini, historiador de vocación que indagó y reconstruyó el árbol genealógico del "10".

Según Santini, este rastreo se dio por pedido de Jorge Messi, a quien en 2015 le contó sobre el origen italiano de su apellido y "años después me contactó para rastrear el linaje de la madre" de Lionel.

De acuerdo con los antecedentes presentados, todo parte con Raniero Coccettini, tatarabuelo de Lionel Messi nacido en San Severino Marche (Italia).

Raniero llegó a Brasil el 20 de septiembre de 1899, específicamente a Santos, Estado de Sao Paulo. Allí, debido a las barreras fonéticas del idioma, su nombre fue inscrito como "Ramiero Concenttini".

Ahora bajo el apellido Concenttini, Ramiero y su esposa Rosa tuvieron dos hijos en Ribeirao Preto: Ermínia (01/01/1900) y Arderigo (27/01/1904).

Al momento de registrar a Arderigo volvió a darse un cambio de nombre por parte de los oficiales del Registro Civil local: El hijo menor de la familia, a la postre bisabuelo "Lio" Messi, pasó a llamarse "Federico Cuccittini".

La familia se mudó a Rosario en 1905, apenas un año después del nacimiento de Federico, quien al crecer tuvo a Antonio Cuccittini, papá de Celia María Cuccittini; mamá de Messi.

El cambio de apellido desde el ya modificado "Concenttini" a "Cuccittini" fue clave para seguir el rastro hasta Brasil, pues Santini comentó que "aquí (en Italia) no existía ningún Cuccittini. Solo lo comprendí cuando recibí documentos de una prima de la madre de Messi".

La publicación de Globo Esporte aclaró en su parte final que no quedaron rastros de la familia Cuccittini en Ribeirao Preto, pues todos partieron a Argentina.