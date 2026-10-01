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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

Lionel Messi fue oficializado como dueño del club español Eldense

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club español hizo el anuncio a través de un comunicado.

Lionel Messi fue oficializado como dueño del club español Eldense
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Eldense, club que milita en Segunda División española, anunció oficialmente la adquisición de la entidad por parte del futbolista argentino Lionel Messi.

A través de un comunicado en redes sociales, el cuadro alicantino explicó que la adquisición por parte del rosarino da "inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución".

"La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense", añadió.

"Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana", complementó.

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