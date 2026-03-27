Lionel Messi tendrá una tribuna con su nombre en el nuevo estadio de Inter Miami

Inter Miami presentó este viernes la Tribuna "Leo Messi", una grada en su nuevo estadio permanente, el Nu Stadium, que llevará el nombre del jugador argentino para rendirle homenaje por el impacto que tuvo en el club desde su llegada en 2023.

"Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo", informó en un comunicado el Inter Miami.

Se trata de un caso único en el deporte, según el club, que indicó que Messi será "el primer deportista del mundo" en activo que juega regularmente ante una tribuna con su nombre.

Imágenes compartidas por el club muestran cómo será la tribuna, en la que se leerá en letras grandes "Leo Messi Stand" y tendrá carteles con el número 10, en referencia al dorsal del astro argentino.

El oriundo de Rosario es el máximo goleador y asistente en la historia de Inter Miami, y se alzó con el MVP de la MLS en sus dos temporadas completas en la liga norteamericana.