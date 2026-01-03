Liverpool considera fichar a Lionel Messi, según prensa europea

Según publicó el medio español Sport, Liverpool analiza la posibilidad de fichar al argentino Lionel Messi. El club inglés considera un contrato de préstamo a corto plazo antes de que empiece una nueva temporada de MLS.

Messi mantiene contrato vigente con Inter Miami de Estados Unidos. Este año, la campaña de MLS arranca a mediados de febrero, por lo que en los "reds" la idea de un contrato de una cesión breve toma fuerza.

Así lo informó la publicación catalana: "Liverpool es uno de los varios clubes europeos que analizan la posibilidad de fichar a Lionel Messi en un préstamo a corto plazo durante la pretemporada de la MLS en enero, según apuntan algunas fuentes desde Inglaterra".

Lionel Messi es considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. En clubes registra 787 goles y 383 asistencias en 963 partidos.