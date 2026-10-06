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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

Medel se sumó a los mensajes de despedida a Messi: Fue un privilegio enfrentarte

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El referente de la Roja le dedicó sentidas palabras de admiración al astro argentino en su último baile con la "Albiceleste".

Medel se sumó a los mensajes de despedida a Messi: Fue un privilegio enfrentarte
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En medio de los variados homenajes y reconocimientos de todas partes del mundo, el histórico defensor de la selección chilena Gary Medel se dio un minuto para enviarle un mensaje de despedida a Lionel Messi, quien este martes dirá adiós a la selección argentina.

"Hola Lío, ¿cómo estás? Te habla Gary Medel. Te mando un abrazo muy grande desde Chile y nada, felicitarte por tu hermosa carrera y desearte todo lo mejor en tu despedida con la selección", dijo el hoy jugador de Universidad Católica en un video publicado.

"Fue un privilegio haberte enfrentado a ti en muchas ocasiones y nada, te deseo todo el éxito junto a tu familia, un besito y disfruta mucho, que estés bien", añadió.

Ambos futbolistas protagonizaron algunos de los duelos más intensos de la última década en Sudamérica, viéndose las caras en las finales continentales de 2015 y 2016, e incluso en el recordado cruce de la Copa América 2019 donde ambos terminaron expulsados tras un tenso enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

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