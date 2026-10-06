Medel se sumó a los mensajes de despedida a Messi: Fue un privilegio enfrentarte
El referente de la Roja le dedicó sentidas palabras de admiración al astro argentino en su último baile con la "Albiceleste".
El referente de la Roja le dedicó sentidas palabras de admiración al astro argentino en su último baile con la "Albiceleste".
En medio de los variados homenajes y reconocimientos de todas partes del mundo, el histórico defensor de la selección chilena Gary Medel se dio un minuto para enviarle un mensaje de despedida a Lionel Messi, quien este martes dirá adiós a la selección argentina.
"Hola Lío, ¿cómo estás? Te habla Gary Medel. Te mando un abrazo muy grande desde Chile y nada, felicitarte por tu hermosa carrera y desearte todo lo mejor en tu despedida con la selección", dijo el hoy jugador de Universidad Católica en un video publicado.
"Fue un privilegio haberte enfrentado a ti en muchas ocasiones y nada, te deseo todo el éxito junto a tu familia, un besito y disfruta mucho, que estés bien", añadió.
Ambos futbolistas protagonizaron algunos de los duelos más intensos de la última década en Sudamérica, viéndose las caras en las finales continentales de 2015 y 2016, e incluso en el recordado cruce de la Copa América 2019 donde ambos terminaron expulsados tras un tenso enfrentamiento cuerpo a cuerpo.