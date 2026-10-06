Messi dejó un emotivo mensaje a horas de su último partido con Argentina

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, publicó un mensaje de agradecimiento antes de disputar ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste, encuentro que marcará el cierre de más de dos décadas con el combinado nacional.

"Gracias Argentina", escribió el delantero en una historia de Instagram, acompañada por una fotografía en la que aparece besando la camiseta especial que utilizará durante su despedida.

Messi disputará su partido número 208 con Argentina en el amistoso programado para este martes a las 20:00 horas de Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde las entradas se encuentran agotadas.

El rosarino completó el lunes su último entrenamiento con la selección, poniendo fin a una etapa que comenzó en 2005 y que tuvo entre sus principales hitos la conquista del Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

La jornada contará además con música, espectáculos en vivo y la presencia de invitados y antiguos compañeros que compartieron con Messi algunos de los principales éxitos de la selección argentina.

El duelo ante Benín cerrará una serie de tres amistosos para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que previamente derrotó por 4-0 a Bolivia y por 7-0 a Burkina Faso, ambos encuentros sin la presencia del capitán.

Messi debutó con la selección absoluta el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría y llegará a su despedida con 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, además de ser el máximo goleador histórico del combinado argentino.