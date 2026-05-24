Messi encendió alarmas en Argentina: Pidió el cambio en duelo de la MLS

El argentino Lionel Messi encendió las alarmas en el triunfo 6-4 de Inter Miami sobre Philadelphia Union, luego de pedir el cambio en su último partido con el club de Florida antes del Mundial.

El capitán de la selección argentina sintió una molestia durante el duelo de la MLS y fue reemplazado a los 73 minutos por Mateo Silvetti. Tras abandonar la cancha, Messi se dirigió directamente al vestuario, aumentando la preocupación a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

En lo deportivo, Inter Miami ganó un partido cargado de goles con anotaciones de Germán Berterame a los 12' y 41', Luis Suárez a los 28', 43' y 80', y Rodrigo De Paul a los 90+2'. Para Philadelphia marcaron Milan Iloski a los 2', 9' y 45+7', los dos últimos de penal, además de Bruno Damiani a los 19'.

¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial?

La selección argentina debutará en el Mundial el martes 16 de junio ante Argelia, en Kansas City, por el Grupo J. El partido está programado a las 21:00 horas.