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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

Messi regaló su camiseta a Roberto Baggio tras la victoria de Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El exfutbolista italiano compartió el registro en sus redes sociales.

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El argentino Lionel Messi regaló a la leyenda del fútbol italiano Roberto Baggio la camiseta albiceleste que vistió en los cuartos de final del Mundial ante Suiza, partido en el que Argentina se impuso por 3-1.

"Gracias Lionel por tu valioso regalo y por tu cariño. Te quiero mucho, amigo mío", escribió el ganador del Balón de Oro de 1993 en su perfil de Instagram, donde publicó una imagen con Messi en la que sostienen la camiseta.

El vínculo entre ambos se remonta a 2010, cuando coincidieron en Barcelona gracias a Pep Guardiola, quien fue compañero de Baggio en el Brescia italiano.

El delantero de Rosario entregó la prenda al exfutbolista italiano en la zona de vestuarios tras el partido de cuartos, un encuentro que Baggio siguió desde el estadio de Kansas City.

Argentina selló su clasificación a la semifinal del Mundial, en la que se enfrentará a Inglaterra, tras vencer a Suiza por 3-1 con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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