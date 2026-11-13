Messi regresará a Argentina para amistoso de Inter ante River

El futbolista argentino Lionel Messi, jugador de Inter Miami, regresará al Estadio Monumental de Buenos Aires, escenario donde se retiró de la selección en octubre pasado, para disputar un amistoso de pretemporada ante el River Plate el 19 de enero de 2027.

El pasado 6 de octubre, el Estadio Monumental fue el lugar en el que el astro argentino dejó la '10' de la Albiceleste para siempre, con un amistoso ante la selección de Benín, que terminó con victoria local por 3-0.

Ahora, el destino ha vuelto a unir a Messi con la casa de River Plate, con un amistoso que enfrentará al conjunto 'millonario' con Inter Miami estadounidense, que también cuenta en sus filas con otro campeón del mundo como Rodrigo De Paul, además del uruguayo Luis Suárez o el brasileño Casemiro.

Por su parte, el conjunto del Río de Plata, con Leo Ponzio como entrenador, lo hará con otras estrellas de la selección como Nicolás Otamendi y Thiago Almada.