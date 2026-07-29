Messi se reintegró a Inter Miami tras sus vacaciones después del Mundial

Este miércoles Lionel Messi regresó a los entrenamientos de Inter Miami tras casi diez días de vacaciones en Argentina después de la conclusión del Mundial 2026, período en el que se perdió los dos últimos partidos de su equipo.

La escuadra rosa publicó algunas imágenes del trasandino llegando al entrenamiento del club en sus instalaciones de Fort Lauderdale, al norte de Miami.

Tras caer en la final contra España (1-0) el 19 de julio, Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Argentina al margen del resto de jugadores de la selección para disfrutar de unos días de vacaciones.

Aunque el club publicó una imagen de Messi, no reveló si De Paul también está de vuelta con el equipo.

El "10" no entrenaba con el Inter Miami desde el pasado mayo, cuando comenzó el parón de la Major League Soccer (MLS) por la Copa del Mundo y se sumó a la concentración de Argentina.

Tanto Messi como De Paul se perdieron las victorias de Inter Miami ante Chicago Fire (3-2) y el CF Montreal (0-1), además del "All-Star 2026" entre las figuras de la MLS y la Liga MX, al cual estaban convocados.

Los trasandinos podrían tener minutos este sábado 1 de agosto contra Columbus Crew, o bien el miércoles en la primera jornada de la Leagues Cup contra Atlético de San Luis de México, nuevo equipo del chileno Felipe Mora.