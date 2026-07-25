Portland Timbers confirmó la salida de Felipe Mora: Volverá a la liga mexicana

El delantero Felipe Mora cerrará su ciclo en la MLS tras el adiós de Portland Timbers, elenco que confirmó el duelo de este sábado ante Real Salt Lake como el último del chileno con su camiseta.

"Adiós, Felipe. Tras siete temporadas vistiendo los colores verde y oro, Mora disputará este sábado su último partido con los Timbers. Esta figura histórica del club se despide de Portland ocupando el tercer puesto en la lista de máximos goleadores de la institución en la temporada regular, con 46 goles en 144 partidos", repasó el club.

"Desde goles decisivos hasta momentos inolvidables, Mora ha contribuido a crear recuerdos imborrables en Providence Park", añadió el mensaje. El referido encuentro, que arrancará a las 22:30 de Chile, ha sido ampliamente promocionado como la despedida de Mora.

El exAudax Italiano y Universidad de Chile volverá a la liga de México, pues está listo como refuerzo de Atlético San Luis, que solo espera el arribo de Mora para sellar el contrato hasta diciembre de 2027.

Cabe recordar que el artillero de 32 años ya estuvo en la Liga MX vistiendo las camisetas de Cruz Azul (2017-2018) y Pumas UNAM (2018-2019).