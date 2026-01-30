Antonela Roccuzzo enloqueció a sus seguidores con la camiseta de la selección argentina
Publicado:
Fotos Destacadas
Con lienzos y murales: Arturo Vidal recibió el cariño de los hinchas de Colo Colo en Lo Espejo
La formación de Universidad de Chile en su debut en la Liga de Primera 2026
La capa de nieve en Moscú alcanza los 62 centímetros
Fotos Recientes
Antonela Roccuzzo enloqueció a sus seguidores con la camiseta de la selección argentina
Esteban Pavez estampó su firma y ya es jugador de Alianza Lima
Visita de lujo: Mauricio Isla entrenó en el Club Deportivo Universidad San Sebastián
Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, exhibió en sus redes sociales la indumentaria de la selección argentina con la que disputarán el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, año en el que deberán defender su título y sacó suspiros entre sus seguidores.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados