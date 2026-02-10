Los Warriors vencieron a Memphis pese a la ausencia de Curry
Golden State Warriors sacó la casta en los últimos suspiros para vencer por 114–113 a Memphis Grizzlies en un cierre cardíaco para el mejor partido de la jornada de lunes de la NBA.
