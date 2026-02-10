La participación de Sebastián Endrestad en el cross country de los Juegos de Milano-Cortina
Publicado:
Fotos Destacadas
Abran paso al campeón: McLaren presentó el bólido con el que defenderá el título de Fórmula 1
Myriam Hernández cerró ante 80 mil personas el Festival Coquimbo 2026
Cadillac presentó el diseño de su primer monoplaza para la Fórmula 1
Fotos Recientes
La participación de Sebastián Endrestad en el cross country de los Juegos de Milano-Cortina
Los Warriors vencieron a Memphis pese a la ausencia de Curry
Ciruelos en flor, símbolo de resiliencia que marca la Fiesta de la Primavera en China
El deportista del Team Chile Sebastián Endrestad completó su participación en la prueba de sprint del cross country masculino (esquí de fondo), finalizando en el puesto 86° de la competencia realizada a primera hora de este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados