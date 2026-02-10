Síguenos:
La participación de Sebastián Endrestad en el cross country de los Juegos de Milano-Cortina

Publicado:
El deportista del Team Chile Sebastián Endrestad completó su participación en la prueba de sprint del cross country masculino (esquí de fondo), finalizando en el puesto 86° de la competencia realizada a primera hora de este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina.

LEER ARTICULO COMPLETO

