Los memes que dejó la derrota de Universidad de Chile ante Huachipato
Universidad de Chile cayó por 2-1 ante Huachipato en compromiso correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Primera y la caída dejó unos memes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales dado que el cuadro azul aún no suma triunfos de la mano de Paqui Meneghini.
