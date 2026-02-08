Síguenos:
Los memes que dejó la derrota de Universidad de Chile ante Huachipato

Universidad de Chile cayó por 2-1 ante Huachipato en compromiso correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Primera y la caída dejó unos memes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales dado que el cuadro azul aún no suma triunfos de la mano de Paqui Meneghini.

