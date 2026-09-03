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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

Mourinho lamentó el adiós de Messi a la selección argentina: "Lo vamos a echar de menos"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico portugués llenó de elogios al astro trasandino y bromeó con que deberá ver la MLS para seguir disfrutando de sus últimos años de carrera.

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El director técnico portugués José Mourinho dedicó sentidas palabras de admiración a Lionel Messi tras su adiós a la selección argentina, asegurando que el fútbol extrañará la presencia del astro con la camiseta Albiceleste.

En conferencia de prensa previa al duelo frente a Real Betis, el estratega de Real Madrid no escatimó en halagos para el rosarino: "Hablar de Messi es complicado. No hay mucho más que decir. No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador", expresó.

Fiel a su estilo, el entrenador reconoció con humor que tendrá "que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años".

Finalmente, el DT situó al ahora excapitán de la selección argentina entre los mejores de los últimos años: "Es uno de esos que echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación", sentenció.

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