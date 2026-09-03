Fin de los multifondos: Afiliados serán traspasados automáticamente en abril

Los afiliados al sistema de AFP no tendrán que realizar ningún trámite para el fin de los multifondos y su incorporación a los nuevos fondos generacionales, cambio que comenzará a regir en abril de 2027.

Así lo explicó en El Diario de Cooperativa el presidente del Consejo Consultivo Previsional, Pedro Pizarro, quien detalló que cada persona será asignada automáticamente a uno de los 10 grupos establecidos según su edad.

"Nada. A usted le van a avisar, porque como esto es por edad, y la edad es un dato conocido de cada uno de nosotros", respondió al ser consultado sobre las gestiones que deberán efectuar los afiliados.

"La administradora en que uno esté tiene que generar estas 10 cohortes, que en el fondo son estos 10 vehículos de inversión, y a uno se le va a incorporar ahí automáticamente en la que corresponda por edad", agregó.

El nuevo régimen eliminará los actuales multifondos A, B, C, D y E, entre los cuales los afiliados pueden escoger y trasladar sus ahorros obligatorios.

¿Cómo funcionarán los fondos generacionales?

Pizarro explicó que los nuevos fondos acompañarán a las personas durante su vida laboral y ajustarán progresivamente sus inversiones a medida que se acerquen a la jubilación.

De esta forma, los recursos de los afiliados más jóvenes tendrán una mayor exposición a inversiones de largo plazo y con más volatilidad, dado que disponen de más tiempo para recuperarse de eventuales fluctuaciones.

A medida que avance la edad, la composición del fondo se modificará hacia inversiones más seguras, con el objetivo de evitar que una caída del mercado cercana al momento de la jubilación tenga un impacto significativo en la pensión.

El sistema considera 10 fondos generacionales agrupados por tramos etarios, incluido uno destinado a pensionados y personas de 75 años o más.

Quienes actualmente reciben una pensión mediante retiro programado también serán incorporados al fondo final, donde continuarán invertidos sus recursos.

APV y Cuenta 2 mantendrán libertad de elección

El cambio limitará la elección únicamente respecto de las cotizaciones obligatorias. En el caso del Ahorro Previsional Voluntario (APV) y la Cuenta 2, las personas podrán escoger en cuál de los fondos generacionales desean invertir.

"Usted puede tener cumplido 50 años, pero quiere invertir esta plata suya que es voluntaria en el riesgo de los de 25. Eso se puede sin problema porque eso es ahorro voluntario", explicó Pizarro.

El presidente del Consejo Consultivo Previsional sostuvo que el nuevo esquema busca evitar que las personas mantengan sus recursos en un nivel de riesgo inadecuado para su edad, situación que puede perjudicar la rentabilidad y el monto de la futura pensión.

Aunque compartió la orientación de la medida, afirmó que será necesario evaluar sus resultados una vez que entre en funcionamiento: "Como todo cambio, hay que irlo monitoreando y hay que ir viendo si los resultados esperados son los que se van logrando".