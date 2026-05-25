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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

Prensa argentina aseguró que Lionel Messi es duda para los amistosos previos al Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El capitán de la "albiceleste" sufrió una inflamación en el isquiotibial.

Prensa argentina aseguró que Lionel Messi es duda para los amistosos previos al Mundial
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Lionel Messi generó máxima alerta en el mundo del fútbol tras retirarse con molestias en el reciente duelo de Inter Miami frente a Philadelphia Union en el Chase Stadium, justo a tres semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Según informó Diario Olé, los primeros chequeos médicos realizados al astro argentino confirmaron que se trata de una inflamación en el isquiotibial y, por el momento, se descartó una rotura de fibras.

No obstante, el medio detalló que el futbolista deberá someterse a estudios complementarios y guardar reposo, situación que lo marginará de los encuentros amistosos ante Honduras e Islandia previos al inicio de la cita el 11 de junio.

Pese a la incertidumbre, el diagnóstico preliminar entregó tranquilidad al cuerpo médico de Argentina, ya que se espera que Messi llegue en condiciones para el estreno ante Argelia el 16 del mencionado mes.

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