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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

[VIDEO] "La hice re larga, ¿no?": El cómico olvido de Lionel Messi con su traductor en la Messi Cup

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El astro argentino protagonizó un divertido momento durante la presentación del torneo.

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Un distendido y divertido momento protagonizó Lionel Messi en Estados Unidos. El astro de Inter Miami y de la selección argentina encabezó la ceremonia de inauguración de la "Messi Cup", torneo de fútbol infantil impulsado por el propio futbolista, donde sacó carcajadas entre los asistentes debido a un espontáneo descuido.

Frente a cientos de niños de diversas nacionalidades que participarán en la competencia, el "10" tomó el micrófono y comenzó a entregar una sentida bienvenida, destacando la importancia de disfrutar el deporte y compartir en equipo.

Sin embargo, tras hablar de corrido durante varios minutos en español, el rosarino advirtió a un costado del escenario la presencia del intérprete oficial del evento, dándose cuenta de que no le había dado ninguna pausa para que pudiera interpretar sus palabras al inglés.

Al percatarse del blooper, "La Pulga" frenó en seco su alocución y lanzó una salida tan espontánea como divertida: "Me olvidé de que tenías que traducir... la hice re larga, ¿no?", confesó entre risas y con evidente vergüenza, desatando la risa inmediata de los organizadores, el público y el propio traductor en el escenario.

El cómico registro se viralizó rápidamente en redes sociales, mostrando una vez más la faceta más cercana y relajada del campeón del mundo en su día a día en Miami.

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