[VIDEO] La insólita publicidad en el show de drones en la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina quedó marcada por una insólita publicidad en el show de drones que se desplegó en el Estadio Monumental de Buenos Aires, justo después del triunfo ante Benín.

Después de los abrazos, todos empezaron a mirar al cielo, incluyendo el propio Messi, para ver el espectacular show en su honor.

Sin embargo, cuando todos esperaban que la imagen redonda en el cielo fuera un balón de fútbol, lo que realmente se formó fue el logo de una marca.

Finalmente, se completó la publicidad, que era de la empresa Sancor Seguros, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.