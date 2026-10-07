Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago9.2°
Humedad92%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

[VIDEO] La insólita publicidad en el show de drones en la despedida de Messi

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El homenaje al astro argentino tuvo a una empresa de seguros como inesperado protagonista.

[VIDEO] La insólita publicidad en el show de drones en la despedida de Messi
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina quedó marcada por una insólita publicidad en el show de drones que se desplegó en el Estadio Monumental de Buenos Aires, justo después del triunfo ante Benín.

Después de los abrazos, todos empezaron a mirar al cielo, incluyendo el propio Messi, para ver el espectacular show en su honor.

Sin embargo, cuando todos esperaban que la imagen redonda en el cielo fuera un balón de fútbol, lo que realmente se formó fue el logo de una marca.

Finalmente, se completó la publicidad, que era de la empresa Sancor Seguros, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada