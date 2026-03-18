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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

[VIDEO] Lionel Messi marcó en Inter Miami el gol número 900 de su carrera

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

"La Pulga" adelantó a su equipo en la Copa de Campeones Concacaf y comenzó la cuenta regresiva hacia las 1000 conquistas.

[VIDEO] Lionel Messi marcó en Inter Miami el gol número 900 de su carrera
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El delantero argentino Lionel Messi anotó este miércoles el gol número 900 de su carrera profesional, al adelantar a Inter de Miami en octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf ante Nashville.

El delantero argentino, abrió la cuenta de la revancha y la serie -tras la igualdad sin goles de la ida- con un disparo entre las piernas de un defensor para inflar las redes en apenas siete minutos de juego.

Messi, de 38 años, ha marcado 672 goles con FC Barcelona (2004-2021), 32 con Paris Saint-Germain (2021-2023), 81 con Inter Miami (2023-actualidad) y 115 con la selección argentina, con la que debutó en 2005.

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