Emblemático hincha de Lota Schwager fue atropellado y conductor se dio a la fuga

Luego de la euforia generada por el esperado regreso al profesionalismo, una lamentable noticia remeció este lunes a Lota Schwager y a toda su fanaticada dado que Julio Rojas, un emblemático y querido seguidor del equipo, sufrió un atropello y se encuentra hospitalizado.

Rojas es un reconocido personaje de la zona, quien de hecho lideró los festejos el pasado sábado en el Estadio "Ester Roa", cuando el equipo "minero" logró asegurar su ansiado retorno al profesionalismo.

A través de sus redes sociales, la institución detalló que "nuestro reconocido hincha minero fue víctima de un atropello mientras se desplazaba en bicicleta tras finalizar su jornada laboral".

El incidente se produjo en la intersección de las calles Los Álamos con Las Araucarias, en el sector de Lagunillas, comuna de Coronel. Según denunció el propio club, el hecho estuvo marcado por la indolencia, ya que "el vehículo involucrado se dio a la fuga sin prestar auxilio".

Respecto a su estado de salud, el cuadro "carbonífero" explicó que el fanático fue trasladado inicialmente al Hospital de Coronel, donde se le diagnosticó una fractura craneal, para luego ser derivado a la Clínica Andes.

Pese a la gravedad de las lesiones, desde el club enviaron un mensaje de aliento y aportaron un parte esperanzador: "Según la información entregada por su familia, ha permanecido consciente en todo momento y actualmente se mantiene bajo constante observación médica", cerraron.