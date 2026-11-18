Manchester United estudia emprender acciones legales por la salida de JJ Gabriel, joven promesa de 16 años conocida como el "Kid Messi", quien confirmó su despedida del conjunto inglés y tiene encaminada su incorporación a Real Madrid.

Según informó el diario británico The Times, la institución de Old Trafford investiga si algún club contactó irregularmente al futbolista durante el verano europeo, lo que podría representar una infracción de las regulaciones de la FIFA sobre jugadores menores de edad. De encontrar pruebas, Manchester United tiene la opción de iniciar acciones legales.

La dirigencia inglesa también está molesta con el comportamiento del atacante y su familia, quienes decidieron forzar su salida después de seis años en la institución.

Gabriel dejó de entrenar en Carrington pocos días después de marcar un triplete en la UEFA Youth League y cuando se proyectaba su convocatoria para un encuentro de la Copa de la Liga ante Brighton. Además, el club sostiene que no ha podido comunicarse con la familia del jugador desde septiembre.

En caso de concretarse su fichaje por Real Madrid, Manchester United recibirá cerca de 300.000 libras por derechos de formación, una cifra considerablemente inferior a la que le hubiese dado una futura transferencia. Gabriel todavía no debuta oficialmente con el primer equipo inglés, aunque participó en entrenamientos con el plantel profesional y disputó algunos minutos durante un amistoso de pretemporada.