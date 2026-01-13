Manchester United anunció a Michael Carrick como su nuevo entrenador

Tras la destitución de Rubén Amorim, Manchester United hizo oficial la llegada de Michael Carrick como su nuevo entrenador para lo que resta de la temporada.

El estratega, que fue jugador del club inglés entre 2006 y 2018, ya ejerció como técnico interino durante varios partidos tras el despido de Ole Gunnar Solskjaer en 2021.

La directiva de los "Diablos Rojos" sondeó las opciones del regreso de Solskjaer, de mantener a Darren Fletcher y de Carrick.

United es séptimo en la Premier League, con 32 puntos, a tres de puestos de entrar en Champions League. Debido a la mala campaña de la temporada pasada, no compite en torneos europeos, mientras que en la Copa de la Liga cayó a manos de Grimsby Town, un equipo de la Cuarta División, y en la FA Cup contra Brighton. Por lo tanto, solo disputará partidos de la liga inglesa.

El primer partido de Carrick a las órdenes de Manchester United será este sábado en el clásico de la ciudad contra Manchester City.