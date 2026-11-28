El entrenador argentino Mauricio Pochettino obligó a sus jugadores de Manchester United a dar la cara ante los hinchas luego de la humillante derrota por 4-0 que sufrieron ante Brentford en Old Trafford, por la Premier League.

Una vez concluido el compromiso, el DT ordenó a sus dirigidos permanecer en el terreno de juego y recorrer la cancha para aplaudir a los aficionados que se quedaron en las tribunas hasta el pitazo final.

El propio Pochettino encabezó la caminata del plantel, que debió soportar los abucheos y las muestras de descontento de los fanáticos de los "diablos rojos", tal como quedó registrado en un video difundido por Sky Sports.