¿Cuándo y dónde ver al Betis de Manuel Pellegrini ante Villarreal por la liga española?
El elenco del "Ingeniero" buscará ratificar su gran momento en el fútbol europeo.
El elenco del "Ingeniero" buscará ratificar su gran momento en el fútbol europeo.
Después de un buen inicio en La Liga como en la UEFA Champions League, el Real Betis de Manuel Pellegrini vuelve a la acción en el torneo local este lunes 14 de septiembre, jornada en la que visitará a Villarreal por la quinta fecha de Primera División española.
El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN 3. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.
La escuadra comandada por el "Ingeniero" llega en la cuarta posición de la tabla con 9 puntos y gozando de un histórico presente tras debutar con triunfo por 2-3 ante Lille en la competición más importante de europa, además de batir por la mínima a Real Madrid la jornada anterior.
Teniendo en frente a un rival que marcha decimoséptimo, al borde de la zona de descenso, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.