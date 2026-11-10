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Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Futbolista de Betis elogió a Pellegrini tras ser citado en España: "Me dio confianza"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Hoy estoy recogiendo uno de esos frutos", comentó.

Futbolista de Betis elogió a Pellegrini tras ser citado en España:
 EFE
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Marc Roca, mediocampista de Real Betis, valoró su primera convocatoria a la selección de España para la UEFA Nations League y reconoció públicamente la trascendencia del técnico chileno Manuel Pellegrini en su buen nivel.

"Estoy otra vez en mi mejor versión. El míster (Manuel Pellegrini) fue muy importante para mí, porque siempre me dio confianza y seguridad. Generó buen ambiente y un buen equipo, donde me puedo expresar a nivel futbolístico", reconoció el volante de 29 años.

Así mismo, Roca valoró su estadía en el club dirigido por el "Ingeniero" diciendo: "Estoy muy contento de estar en Betis, fue la decisión acertada en su momento. Hoy estoy recogiendo uno de esos frutos".

En su cuarta temporada bajo las instrucciones de Pellegrini, el centrocampista acumula 13 de los 16 compromisos disputados por Betis, sumando 988 minutos entre los nueve partidos de La Liga y cuatro de la Champions League que jugó.

La selección de España, campeona del Mundo, visitará a República Checa este jueves 12 de noviembre en el Generali Arena de Praga por la quinta fecha del Grupo A de la UEFA Nations League, zona que la escuadra hispana lidera de forma invicta con 12 puntos.

El domingo, en tanto, tendrá un clásico mundial, ya que enfrentará a Inglaterra en Wembley. 

 

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