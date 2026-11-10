Presupuesto: Cámara rechazó partida del Ministerio del Interior por recortes a emergencias y Ley Cholito

En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027, la Cámara de Diputados rechazó este martes la partida correspondiente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en una votación que concluyó con un empate a 71 sufragios, impidiendo alcanzar la mayoría requerida para su aprobación.

De momento, la cartera del Interior es la única que no ha conseguido el respaldo de los legisladores, a diferencia de las partidas de Presidencia, Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría y Relaciones Exteriores, que ya obtuvieron el visto bueno por parte de la corporación.

El rechazo de la mitad de los parlamentarios se concentró principalmente en dos materias: el debilitamiento de los recursos destinados a la prevención de desastres naturales, y una fuerte disminución en los fondos correspondientes a la implementación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, conocida como Ley Cholito.

En medio del debate, el diputado Daniel Manouchehri (PS) increpó directamente al titular de Hacienda: "Qué se le pasa por la cabeza, ministro (Jorge) Quiroz? ¿No ve la televisión? ¿No lee las noticias? ¿No escucharon nada del cambio climático? Eso de que somos un país sísmico, los incendios. ¿Les suena algo? ¿O los convenció el señor Kaiser del negacionismo climático?", fustigó.

"¿Y qué decir de las mascotas? Reducen en un 86% el presupuesto de la Ley Cholito. ¿Qué le hicieron las mascotas a Kast?", reprochó el parlamentario opositor.

El desenlace de la votación también estuvo marcado por descuelgues, entre ellos el voto en contra del diputado Carlos Chandía (RN), exárbitro FIFA, lo que terminó por dejar sin efecto los recursos destinados a Interior.

Tras este resultado, el Gobierno deberá presentar una indicación única ante el Senado para reponer el financiamiento total de la cartera liderada por el biministro Claudio Alvarado.