Manuel Pellegrini analizó la actualidad del fútbol español y reflexionó sobre su futuro

Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, realizó una profunda reflexión con respecto a la actualidad del fútbol español, destacando no solo la calidad de La Liga sino también a la propia Roja hispana a la cual calificó como la mejor selección de la actualidad.

"No solamente por los once que juegan, sino que también por los que pueden estar en el banco. En España se juega el mejor fútbol desde el punto de vista técnico. El inglés quizás es más atractivo, es más de espectáculo, de ida y vuelta, es más de jugadores dedicados a jugar", argumentó el chileno en conversación con Radio Marca.

Sobre ese mismo punto, el "Ingeniero" remarcó que "desde aquí tenemos que apoyar un poco más para que el espectáculo sea un poco mejor. Calidad futbolística sobra; ahora falta, en cierto sentido, el espectáculo. En el sentido de no engañar, de estar a la hora de jugar más tiempo, de no solamente ser resultadista, sino que también, a través del juego, que sea una actividad atractiva".

Por otra parte, el estratego valoró el proceso que ha comandado en el elenco verdiblanco desde la temporada 2020-2021. "Han sido seis años, por suerte, muy regulares, donde quizás los objetivos del club no eran llegar tan arriba, porque cuando yo llegué había sido una temporada deportiva bastante mala, también con algunos problemas económicos fuertes", indicó.

Asimismo, el entrenador del cuadro heliopolitano explicó que la clave de su filosofía ha sido "no estar conforme con lo que uno hace, sino tratando de inculcar una ambición y una exigencia día a día que nos ha permitido tener esta regularidad en estos años y seguir siempre aspirando a más".

Finalmente, Pellegrini reveló hasta cuándo piensa seguir ejerciendo como DT. "Desde el punto de vista personal, esa misma exigencia que trato de inculcarle al plantel me la exijo yo mismo todos los días. Los años se van pasando, pero parto en cada club con la misma exigencia. Después de cada partido, se haya ganado o perdido, hago una autocrítica y veo cuáles son las aspiraciones reales que podemos alcanzar. Hasta cuando tenga esa motivación y tenga la posibilidad de seguir trabajando, voy a intentarlo prolongar lo más posible".