Manuel Pellegrini volvió a ser consultado por la Roja: "Tengo contrato con Betis y quiero cumplirlo"

El entrenador chileno Manuel Pellegrini compareció este jueves en conferencia de prensa en la previa del debut de Real Betis en La Liga frente a Real Sociedad y en la instancia, el técnico no solo analizó el presente de su escuadra, sino que aprovechó de desmentir categóricamente los trascendidos que lo vinculan a la selección chilena.

Al ser consultado por los rumores sobre la banca nacional, el estratego fue tajante: "Es como el mercado de jugadores, se producen especulaciones. La realidad es que no tengo ningún compromiso ni nada. Tengo contrato con Betis y mi intención es cumplirlo", remarcó.

En el plano estrictamente deportivo, el "Ingeniero" aseguró que su equipo llega en óptimas condiciones al duelo de este viernes: "El equipo llega bien, hemos hecho una buena pretemporada más allá de los resultados. No era fácil empezar con la intensidad con la que ha trabajado el plantel, que atraviesa un buen momento para intentar sumar los tres primeros puntos".

Respecto a las bajas para el estreno, el DT santiaguino confirmó que no contará con el extremo marroquí Ez Abde ni con el volante argentino Giovani Lo Celso, ambos en proceso de recuperación. En tanto, sobre el capitán Isco Alarcón, aclaró que si bien está convocado, difícilmente sea titular: "No está para 90 minutos y no se sabe cuándo estará al cien por cien, aunque va mejorando lentamente".

Real Betis se medirá ante Real Sociedad este viernes en el Estadio La Cartuja, en duelo correspondiente a la segunda jornada del torneo español.