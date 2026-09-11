"Me da una confianza que nunca tuve": Refuerzo de Betis se rindió ante Pellegrini

El mediocampista uruguayo de Real Betis Facundo Bernal no escondió su profunda gratitud hacia el técnico chileno, Manuel Pellegrini, quien ha sido clave para su rápida consolidación en el equipo sevillano.

"Me da una confianza que no había tenido nunca antes. Me ha dado esa confianza de ser el '5'", remarcó con fuerza el futbolista charrúa en conversación con La Mañana de Fútbol, posicionando al DT nacional como el gran artífice de su presente.

Bernal profundizó sobre este espaldarazo, reconociendo que aún le cuesta asimilar su estatus en el club andaluz: "Llevo dos meses aquí... Ahora jugando contra el Madrid, contra el Lille en la Champions... No me lo creo, no me lo esperaba para nada".

Consultado por las exigencias del adiestrador nacional para adueñarse de ese puesto, el mediocampista reveló entre risas las claras instrucciones que recibe: "Me pide que sea el sustento de la defensa y del ataque para dar equilibrio al equipo. Fácil: que robe y entregue. Te habla así: 'Tú roba y entrega; de la calidad que se encargue Isco u otro'".

El elenco del "Ingeniero" buscará seguir con su tranco triunfal este lunes 14 de septiembre, cuando visite a Villarreal a partir de las 16:00 horas de nuestro país.