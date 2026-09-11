Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.3°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

"Me da una confianza que nunca tuve": Refuerzo de Betis se rindió ante Pellegrini

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El volante uruguayo Facundo Bernal llenó de elogios al chileno por respaldarlo como el "5" indiscutido del equipo.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El mediocampista uruguayo de Real Betis Facundo Bernal no escondió su profunda gratitud hacia el técnico chileno, Manuel Pellegrini, quien ha sido clave para su rápida consolidación en el equipo sevillano.

"Me da una confianza que no había tenido nunca antes. Me ha dado esa confianza de ser el '5'", remarcó con fuerza el futbolista charrúa en conversación con La Mañana de Fútbol, posicionando al DT nacional como el gran artífice de su presente.

Bernal profundizó sobre este espaldarazo, reconociendo que aún le cuesta asimilar su estatus en el club andaluz: "Llevo dos meses aquí... Ahora jugando contra el Madrid, contra el Lille en la Champions... No me lo creo, no me lo esperaba para nada".

Consultado por las exigencias del adiestrador nacional para adueñarse de ese puesto, el mediocampista reveló entre risas las claras instrucciones que recibe: "Me pide que sea el sustento de la defensa y del ataque para dar equilibrio al equipo. Fácil: que robe y entregue. Te habla así: 'Tú roba y entrega; de la calidad que se encargue Isco u otro'".

El elenco del "Ingeniero" buscará seguir con su tranco triunfal este lunes 14 de septiembre, cuando visite a Villarreal a partir de las 16:00 horas de nuestro país.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada