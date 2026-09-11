El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes una visita a las instalaciones del astillero Asenav, a un costado del río Calle-Calle en la comuna de Valdivia, en compañía del ministro de Defensa, Fernando Barros, en el marco de su gira por la Región de Los Ríos.

La actividad marcó el inicio del despliegue del Mandatario por la zona, donde resaltó el cumplimiento de su compromiso de recorrer todas las regiones del país antes de Fiestas Patrias.

Asimismo, al coincidir la jornada con el 11 de septiembre, la máxima autoridad abordó la fecha desde la perspectiva de los primeros seis meses de su Administración.

"Hoy, al cumplir este 11 de septiembre seis meses desde que asumimos el Gobierno, debemos decir que, gracias a la colaboración y también la discusión —porque la discusión enriquece— en el Parlamento y en la conversación, la discusión, con los gobernadores, hemos logrado avances significativos", afirmó Kast.

"En temas de desastres, hemos aprendido de los gobernadores que los recursos tienen que estar prontamente ahí. En el tema del Parlamento, hemos aprendido que cada proyecto que ingresamos puede ser perfeccionado", agregó el Jefe de Estado.

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