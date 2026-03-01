Pellegrini admitió que Real Betis dejó a Sevilla tener la iniciativa en el derbi andaluz

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, lamentó tras el empate a 2-2 contra Sevilla en Estadio La Cartuja, que su equipo "se echó atrás" con el 2-0 a favor al final del primer tiempo y jugó "demasiado" en su propio campo, tras lo que el rival tuvo "más control del balón" en el segundo y "más llegadas y remates".

"Estando 2-0 arriba, el equipo inconscientemente quiso mantener el marcador echándonos atrás, pero no era la manera de contenerlo y empezamos a jugar demasiado en campo nuestro", declaró tras el derbi sevillano el técnico santiaguino.

Pellegrini justificó que sólo hiciera dos cambios, uno para "reforzar más la zona media" y otro porque el colombiano Cucho Hernández "estaba fundido" y lo relevó por el congoleño Cédric Bakambu, además de que tenían "siempre la esperanza de que las dos bandas, con Antony y Abde, marcaran la diferencia".

"No creo que haya sido un bajón físico del equipo y siempre hay un mérito de Sevilla. Uno se refugia en el marcador y le dejamos mucho el balón, pero no ha sido por un problema físico ni psicológico, sólo por refugiarnos en el marcador", insistió el chileno.

El preparador verdiblanco señaló que no sabe "si ha habido un exceso de confianza", pero admitió que Betis, con el 2-2, dejó a Sevilla "tener la iniciativa".

"La intención del equipo no fue la intención de echarse atrás, pero el partido se dio de esa manera. En el segundo tiempo hicimos todo lo contrario de lo que deberíamos haber hecho", reconoció Pellegrini, quien comprende "la frustración de los hinchas y los jugadores" por cómo se dio el empate y por haber supuesto un freno en la lucha por la zona europea.

"Entiendo el enfado del aficionado, nosotros también lo estamos, pero también tiene mérito lo que hace el rival. La amargura la tenemos todos, pero son las circunstancias que se presentan en un partido y hay que intentar superarlo lo antes posible y seguir el camino", aseveró el chileno.