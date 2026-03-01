Tras una navegación de 36 horas a bordo del buque "Aquiles" de la Armada, el Presidente saliente, Gabriel Boric, arribó este domingo al Archipiélago Juan Fernández, en la Región de Valparaíso.

Acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y una delegación parlamentaria, el Mandatario fue recibido en el poblado de San Juan Bautista por el alcalde Pablo Manríquez y el grupo musical local "Dresden".

El hito principal de su visita será liderar la ceremonia nacional de inicio del Año Escolar 2026 en el Colegio Insular Robinson Crusoe, establecimiento que desde el tsunami de 2010 opera en containers provisorios y que hoy cuenta con una inversión comprometida de 600.000 UF para la construcción de su nueva infraestructura definitiva, cuya primera piedra fue instalada en diciembre pasado.

LEER ARTICULO COMPLETO