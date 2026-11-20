Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, descartó que su equipo llegue como favorito al derbi de este sábado ante Sevilla de Gabriel Suazo y advirtió sobre la dificultad del compromiso que se disputará en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".

"Nunca hay un favorito. Uno puede ganar los nueve derbis anteriores y perder este", sostuvo el técnico chileno en conferencia de prensa, donde recalcó que la condición de visitante tampoco modificará su propuesta futbolística.

El "Ingeniero" también abordó la trascendencia del clásico para los hinchas y puso el encuentro en perspectiva frente a los objetivos de la temporada. "Preferiría ir a la Champions y no ganarlos que vencer en los derbis y quedar el 15", manifestó, destacando la importancia de mantener una campaña regular.

Respecto del rival, Pellegrini reconoció que Sevilla ha mejorado su rendimiento y destacó el trabajo del entrenador Luis García Plaza, con quien coincidió en Villarreal y posteriormente en China. Además, confirmó la ausencia de Dani Ceballos por problemas físicos, mientras que Cucho Hernández y Rodrigo están disponibles para el compromiso.

El derbi, correspondiente a la fecha 13 de La Liga española, se disputará este sábado 21 de noviembre a las 14:30 horas de Chile. Betis llega en el cuarto puesto con 26 puntos, mientras Sevilla marcha sexto con 18 unidades, en un encuentro que también tendrá como protagonista al lateral nacional Gabriel Suazo, quien se reincorporó este viernes a los entrenamientos de su equipo tras participar con la selección chilena.