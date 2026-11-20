El diputado Benjamín Moreno, jefe de la bancada del Partido Republicano, planteó este viernes en El Primer Café de Cooperativa que sus diputados podrían pedir una votación separada en el presupuesto de Salud de 2027 para rechazar el financiamiento de terapias hormonales cruzadas en menores de 18 años.

Consultado sobre cómo votaría su bancada, Moreno planteó que "nosotros podemos pedir la votación separada para ir rechazando el lugar en donde esté inmerso esto. No la partida completa, porque yo no tengo ninguna intención de rechazar ni una ley Ricarte Soto, ni el per cápita, ni mucho menos".

El debate se abrió luego de que el Senado rechazara el miércoles, tras un empate a 21 votos, una indicación del Gobierno que buscaba impedir el uso de recursos de Salud para financiar esos tratamientos en menores de edad.

La propuesta contemplaba una excepción para quienes ya recibieran los fármacos con financiamiento público al 31 de diciembre de 2026, sujeta a una reevaluación clínica y al consentimiento de sus padres o representantes legales.

Moreno calificó la oposición de su partido al financiamiento de estos tratamientos en menores como "una línea roja ideológica respecto a un tema en particular".

A su juicio, que una prestación esté disponible en el sector privado no obliga al Estado a financiarla, pues el sistema público debe priorizar sus recursos entre distintas necesidades de salud.

Moreno descartó una acusación contra Chomali

Ante la posibilidad de acusar constitucionalmente a la ministra de Salud, May Chomali, planteada por el diputado libertario Hans Marowski, Moreno marcó distancia: "Nosotros no vamos a acusar constitucionalmente a un ministro de nuestro Gobierno".

Desde RN, el exministro Cristián Monckeberg dijo que, de haber estado en el Congreso, habría respaldado que el acceso a las terapias se fijara a partir de los 18 años. Llamó a los republicanos a conversar con la ministra y a explorar un proyecto de ley para abordar la materia.

"La Ley de Presupuesto enreda las cosas, más todavía si yo anuncio acusaciones constitucionales", afirmó.

El exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, en tanto, sostuvo que, si una terapia está disponible en el sector privado, excluirla de la cobertura pública discrimina a quienes dependen del Estado.

Eyzaguirre se mostró partidario de que el Congreso discuta la edad y las condiciones de acceso a estos tratamientos.

"Lo que me parece completamente inaceptable es que esto se pretenda zanjar en la Ley de Presupuesto", sostuvo.