Pellegrini entró al debate por la rabona de Lamine Yamal

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis, se sumó al debate por la jugada de Lamine Yamal en la Champions League, donde el futbolista de FC Barcelona realizó un amague de rabona que recordó al movimiento popularizado por Matías Fernández.

En la conferencia de prensa previa al encuentro entre Betis y FC Barcelona, el "Ingeniero" fue consultado por el recurso técnico del joven español y prefirió destacar su rendimiento general. "Hay distintas herramientas", comenzó señalando el DT, quien valoró la variedad de argumentos que utilizan los futbolistas para superar a sus rivales.

"Lamine está pasando por un gran momento, no por esa jugada, sino que por lo que produce en cada partido tanto convirtiendo goles como haciendo pases de goles. Es una de las jugadas que hace con la habilidad que tiene, pero ese no es el tema central por lo que es un gran jugador. Tiene otras característica", declaró.

La maniobra de Yamal se produjo en la victoria por 4-1 de Barcelona sobre Galatasaray, cuando amagó un centro de rabona antes de asistir a Anthony Gordon. La acción generó una amplia discusión luego de que el estadístico español MisterChip asegurara que el delantero había inventado el movimiento, lo que motivó una respuesta de Claudio Borghi, quien recordó que Matías Fernández ya ejecutaba esa jugada hace casi dos décadas.

Las declaraciones del técnico nacional llegaron en la antesala del duelo entre Real Betis y FC Barcelona, programado para este sábado 17 de octubre a las 13:30 horas de Chile, en el Estadio La Cartuja de Sevilla, por la novena fecha de la Liga española.