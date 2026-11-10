Pellegrini mantuvo la incertidumbre sobre su futuro en Betis

Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, volvió a referirse a las interrogantes sobre su renovación con el conjunto español y evitó adelantar una definición sobre su continuidad, asegurando que su principal preocupación está centrada en los próximos compromisos deportivos del equipo.

"Yo creo que en la pregunta tiene también la respuesta, porque si ya le he dado la respuesta antes... No es el tema en este momento. La verdad que estoy preocupado del partido de la Copa del Rey. Hay dos partes que se tienen que juntar y se verá el momento adecuado que las dos estimen conveniente", expresó el técnico chileno en conferencia de prensa.

Las declaraciones del "Ingeniero" se produjeron en la antesala del enfrentamiento de este jueves ante Navalcarnero por la Copa del Rey, competición en la que espera comenzar con una victoria y evitar sorpresas ante un rival de menor categoría.

"Afrontamos el partido con mucha ilusión de poder comenzar con el pie derecho", manifestó Pellegrini, quien remarcó la importancia de asumir el encuentro con la seriedad necesaria. "Hay un plantel que tiene que dar la cara en tres competiciones con la seriedad y exigencia que el fútbol exige. Hay muchos ejemplos de equipos de superior categoría que han caído. A quien le toque jugar, tiene que demostrar por qué está en el plantel de Betis", añadió.

El entrenador también abordó las nueve ausencias por convocatorias internacionales y aseguró que cuenta con alternativas suficientes para enfrentar el compromiso. Además, descartó problemas con Giovani Lo Celso tras dejarlo fuera de la convocatoria ante Elche, explicando que se trató exclusivamente de una decisión técnica.