Romero pide disciplina al oficialismo tras cuestionar críticas de Longton

El diputado del Partido Republicano Agustín Romero llamó al oficialismo a actuar con disciplina para construir una coalición política, tras cuestionar las críticas del senador RN Andrés Longton a la oportunidad de las medidas del Gobierno para enfrentar el impacto del alza de los combustibles.

En El Primer Café de Cooperativa, el parlamentario reaccionó a las declaraciones de Longton, quien había defendido la decisión de traspasar el incremento internacional de los precios a los consumidores, pero advirtió que las ayudas debieron adoptarse con mayor prontitud para evitar movilizaciones como las de los camioneros.

"La declaración del senador Longton es bien curiosa. ¿Usted se imagina que el Gobierno, viendo que este problema se venía, hubiera negociado con otras asociaciones que no hubieran sido las gremiales grandes?", planteó Romero.

El diputado sostuvo que la existencia de organizaciones movilizadas al margen de las principales confederaciones del transporte complejizaba la interlocución con el Ejecutivo y cuestionó los reproches por falta de anticipación.

"¿Y con quién negociaba? ¿Con las asociaciones grandes o con los chicos?", preguntó.

"Si hay disciplina, se puede"

Romero vinculó esa diferencia con el debate sobre la relación entre los partidos que respaldan al Gobierno y las condiciones necesarias para constituir una coalición.

"Para eso se necesita algo en que tenemos que ponernos todos de acuerdo si queremos trabajar juntos: disciplina. Nada más. Si hay disciplina, se puede; si no hay disciplina, no se puede", afirmó.

El parlamentario profundizó su emplazamiento: "Uno no puede decir 'mira, me hago cargo de algunas cosas y de otras no', es que hay libertad y visiones distintas… No. Aquí no hay visiones distintas: o nos ponemos, o somos o no somos. Eso es lo que nosotros pensamos como republicanos".

A la vez, destacó su coordinación con Chile Vamos en el trabajo legislativo, particularmente en la Comisión de Hacienda, aunque sostuvo que una alianza política requiere un compromiso más profundo.

Cretton pide formalizar una coalición

En el mismo debate, el diputado y vicepresidente de la UDI Eduardo Cretton planteó la necesidad de un nuevo diseño político ante la pérdida de apoyo ciudadano al Gobierno, aunque precisó que esto no pasa necesariamente por incorporar más ministros políticos al gabinete.

El parlamentario recordó que los cambios de ministros son una atribución exclusiva del Presidente y sostuvo que el desafío está en fortalecer el trabajo conjunto de los partidos oficialistas.

"Para mí una coalición política va mucho más allá simplemente de los pactos electorales; tiene que ver con que hay un proyecto político compartido", señaló.

Consultado sobre si ese proyecto existe, Cretton respondió: "Yo creo que hay proyecto político, pero que a veces, como no hay una coalición política que lo encarne, se termina diluyendo".

El diputado advirtió que un bajo respaldo ciudadano dificulta sacar adelante la agenda del Ejecutivo y defendió la necesidad de establecer objetivos comunes entre las fuerzas que lo apoyan.

"Por eso para mí es tan importante avanzar hacia una coalición política donde podamos tener objetivos compartidos y que le podamos dar sustento al gobierno del presidente Kast. Y en eso la UDI va a estar cooperando siempre, porque nosotros queremos que al gobierno le vaya bien", afirmó.