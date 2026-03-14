Pellegrini: No hay que perder la confianza ni inventar fórmulas secretas que no existen

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, salió al paso de los cuestionamientos en su contra por los malos resultados del equipo, que tras igualar en el clásico con Sevilla sumó derrotas ante Getafe por La Liga y Panathinaikos por la UEFA Europa League.

En rueda de prensa, el estratego apuntó que "cuando vienen las críticas porque los resultados no son los adecuados, uno tiene que saber recibirlas, entenderlas, ya sea el director deportivo, ya sea a mi persona, ya sean los jugadores. Globalmente sí han sido absolutamente dentro de lo de lo esperado".

Al ser consultado sobre la forma de salir de este mal momento, el "Ingeniero" recalcó que lo principal es "no perder la confianza, que el equipo haga exactamente lo mismo que hicimos en los partidos que ganamos. Nos ha pasado no solamente a nosotros, le pasa a todos los equipos en todas las temporadas, hay que saber sortearlo antes posible".

"No hay que perder confianza y empezar a inventar fórmulas secretas que no existen, sino que estar más concentrados y buscar a través del juego el el mejorar lo que estamos haciendo", remarcó el adiestrador del elenco heliopolitano.

Por último, pensando en el choque de este domingo con Celta de Vigo (14:30 de Chile), Pellegrini indicó que "los equipos tienen que tener una buena seguridad defensiva, tratar de mantener la portería a cero, no siempre se consigue, pero va dando más confianza en la medida que van pasando los minutos que jugar con un gol en contra".

"En segundo lugar, creo que es un partido muy importante. No decisivo, porque después van a quedar 30 puntos más que vamos a tener que seguir peleando, ya sea para llegar más arriba o para mantenernos en posición. Un partido hasta de siete puntos porque ganamos la diferencia de gol también con el Celta", sumó.